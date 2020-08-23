Afyonkarahisar'da gölete giren genç boğuldu

AFYONKARAHİSAR (AA) – Afyonkarahisar merkeze bağlı Gebeceler beldesinde bir genç girdiği gölette boğuldu.
Alınan bilgiye göre, beldedeki gölete giren Vedat Özkara, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Özkara'nın çırpındığını gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Özkara'yı karaya çıkardı.
Sağlık ekipleri, Özkara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Gencin cesedi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturması sürüyor.