Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) – Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Rüştü Taş (52) yönetimindeki 06 AJ 9833 plakalı hafif ticari araç, Çay-Dinar karayolunun Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi kesiminde şarampole devrildi.
Kazada Nejla Taş (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile Bahri (24), Mehmet (22), Fatma Nur (18) ve Yusuf Taş (10) yaralandı.
Yaralılar Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Nejla Taş'ın cenazesi otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.