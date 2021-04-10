Afyonkarahisar'da “kavga” ihbarına gelen polislere sürpriz kutlama

AFYONKARAHİSAR (AA) – Afyonkarahisar'da "kavga çıktı" ihbarıyla çağırdıkları polis ekiplerinin Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü pastayla kutlandı.

Dumlupınar Mahallesi Meydanoğlu İş Merkezi'nin 4. katındaki Gönül Dostları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile gazeteciler, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü farklı bir etkinlikle kutlamak istedi.

Merkezden gelen "kavga var" ihbarı üzerine harekete geçen 7 polis ekibi, kısa sürede dernek binasına ulaştı.

Yapılan hazırlıktan haberi olmayan polisler, dernek binasının kapısını açmalarıyla kendilerini bekleyen dernek başkanı Yıldız Değer ile gazeteciler Faruk Kılınç ve İsmail Ögeday, "Sizleri Seviyoruz, Türk Polisi İyiki Varsınız" yazılı pasta sürpriziyle karşılaştı.

Polislerin şaşkınlık yaşadığı etkinlik duygu dolu anlara sahne oldu.

Daha sonra, polis ekiplerine pasta ikram edildi.

– Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Öte yandan Afyonkarahisar'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenledi.

Kocatepe Parkı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kunt ve Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Burhan Akçay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İl Emniyet Müdürü Temiz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da görev yapan personelinin polis haftasını tebrik etti.