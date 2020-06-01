Afyonkarahisar'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

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Alaturka Online
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AFYONKARAHİSAR (AA) – Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu anneyle bebeği hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Hüseyin Akpınar (39) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 03 SG 180 plakalı minibüs ile Ferhat Abay'ın (25) kullandığı 06 AB 5012 plakalı otomobil, Dinar-Çay kara yolu Akçaköy köyü mevkisinde çarpıştı.

Otomobildeki Aysel Abay, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 aylık Nisanur Abay ve 6 kişi, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Küçük Nisanur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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