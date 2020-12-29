Afyonkarahisar'da sis etkili oluyor

AFYONKARAHİSAR (AA) – Afyonkarahisar'da etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü kent merkezi ve çevre yollarındaki trafikte sürücüler güçlükle ilerledi.

Trafik ekipleri de uygulama noktalarında sürücülere sise karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ile işaretçilerine uymaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise sisin kent merkezinde bir kaç gün daha devam edeceğini bildirdi.