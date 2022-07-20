Ağaca asitli saldırıda savcılık itiraz etti

Mersin’de Özgecan Aslan Barış Meydanı’ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının gövdesine matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri bir madde enjekte edilmesiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme…

Mersin’de Özgecan Aslan Barış Meydanı’ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının kök kısmının matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri bir sıvı enjekte edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 kişi gözaltına alınıp nöbetçi hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek ile Toroslar CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakırın nöbetçi hakimlikçe adli kontrolle salıverilmesi kararına itiraz etti. Belediye çalışanı Yusuf Soyakın serbest kalmasına itiraz etmeyen savcılık, Gökçek ile Çakırın tutuklanmasını talep etti.

Ağaca zehir enjekte ederken güvenlik kamerasına yansıyan Yusuf Soyak savcılık ifadesinde Çakır ile daire başkanı Gökçekin yanına gittiklerini, aldıkları emirle ağacı matkapla delerek zehir enjekte ettiklerini ileri sürdü.

Şüpheli Çakır ise Soyakın iddialarını reddetti. Çakır, Soyak ile ağacın yanına gittiklerini, ağaca zehir enjekte ettiğini ancak neden yaptığını bilmediğini, kendisinin herhangi bir şeye karışmadığını söyledi. Çakır, ağaca zehir enjekte edilmesi konusunda kimseden de talimat almadığını kaydetti.

Daire başkanı Gökçek de hakkındaki iddiaları reddetti. Gökçek, kimseye ağaca zehir enjekte edilmesi emrini vermediğini, olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

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