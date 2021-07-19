‘Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı’ diyen Erdoğan’a İşkencedere köylülerinden cevap

Rize’de meydana gelen ve 7 vatandaşın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan sel ve heyelan sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden zarar gören bölgeleri afet bölgesi olarak ilan etti.

Erdoğan memleketinde yaşanan sel felaketini de değerlendiren Erdoğan, “Eskiden dikey köklü ağaçlarımız vardı. Şimdi o ağaçlar artık kalmadı çünkü o ağaçlar söküldü, yerine çaylıklar yapıldı” diye açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasına İkizdere İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenilen taş ocağına karşı yaklaşık 3 aydır mücadele eden köylüler tepki gösterdi.

“İŞKENCEDERE’DE KATLİAM DEVAM EDİYOR”

Bölgede yaşayan ve 3 aydır ağaçlar kesilmesin diye mücadele eden Asuman Fazlıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tespitinin doğru olduğunu belirterek, İşkencedere Vadisinde yaşanan ağaç katliamını hatırlattı.

Fazlıoğlu şunları söyledi:

* Daha 3 gün önce bir sel felaketi yaşadık ve bu felaketten yediye yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte tam da burada bizim anlatmak isteyip sesimizi duyuramadığımız bir konuyu gündeme getirmek istiyorum.

* Evet, 3 aydır biz ormanların kesilmesi ile doğal felaketlerin yaşanacağını anlatmaya çalıştık. Ama bir türlü sesimizi duyuramadık. Bir musibet bin nasihatten iyidir.

* Sayın Cumhurbaşkanı bu konuya dikkat çekti. Diyor ki: ‘Ağaçlar kesildiği için sel oluyor.’ Tamam, Sayın Cumhurbaşkanı haklısın, evet. Doğru diyorsun. Bizde diyoruz ki bu ağaçlar kesilmesin ama bu konuda herhangi bir yorum yapmıyorsunuz ve İskencedere’de hala ağaçlar kesilmeye devam ediyor.

* Yani bu sel felaketi bize bir şeyler öğretmesi gerekmiyor mu? Veya burada devam eden ağaçların kesimini durdurmayı düşünüyor musunuz? Yani illa daha büyük sellerin mi olması gerekiyor? Daha büyük yıkımların mı olması gerekiyor?

* Ormanları yok etmek yıkımlara yol açıyor. Gelişi güzel yollar açmak, gelişi güzel konutlar yapmak, yeni yıkımlara davetiye çıkartıyor.

VADİ 3 AYDA BU HALE GELDİ

Dünya’da koruma altındaki 200 vadiden biri olan İşkencedere Vadisi’nde, Cengiz İnşaat tarafından yapılan tahribatın boyutu korkuttu. Yol açma ve taş ocağı çalışmalarının devam ettiği vadide yaşanan değişim aylık çekilen fotoğraflarla gün yüzüne çıkarıldı.

CHP HEYETİNDEN KÖYLÜLERE DESTEK

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Parti Meclis Üyesi Sevgi Kılıç, Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Güneysu İlçe Başkanı Mustafa Kanbur, Pazar İlçe Başkanı Kazım Balta, Pazar İl Genel Meclis Üyesi Ömer Hocaoğlu, İBB temsilcisi Bülent Akköse ve beraberinde oluşan kalabalık bir ekip, taş ocağına karşı mücadele eden yöre halkını ziyaret ederek destek verdi.

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