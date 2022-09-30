Ağaçları kesilip, köylerine çöplük yapılmak istenen köylüler eylem yaptı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Kestel ilçesi Erdoğan Köyde, mera ve ormanlık alanda planladığı çöp tesisine tepkiler büyüyor. Tesisin yapılacağı alanda, ağaçların kesileceğini savunan Erdoğan köylüleri, Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara yolundaki binasının önünde eylem yaptı.

Halil ATAŞ

Kestel ilçesi Erdoğan Köyünde, mera ve ormanlık alanda yapılması planlanan çöp tesisine karşı çıkan köylüler, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara yolundaki binasının önünde, ‘Köylü köyünü bırakmak istemiyor. Büyükşehir kovmak için çöplük yapıyor’ pankartları açıp eylem yaptılar.

“BİZİ KESMEDEN O AĞAÇLARI KESEMEZSİNİZ”

Belediye binası önünde, ‘Başkan buraya’ sloganlarının atıldığı eylemde konuşan DOĞADER Yönetim Kurulu üyesi Murat Demir, “Bizlerden aldığınız oylarla bu koltuklarda oturuyorsunuz. Buna layık olabilmek için köylüye, doğaya, yaşama zarar verecek projeleri derhâl iptal etmelisiniz. Siz o projeleri eğer iptal etmezseniz, ağaçları keseceğiz derseniz, şunu bilin ki; bizi kesmeden o ağaçları kesemez siniz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ya bu projeden vazgeçecek ya vazgeçecek. Erdoğan köyü çiğnemeden, o meşelik ormanı yok edemeyeceksiniz” dedi.

“BİZ SANA OYUMUZU VERDİK. KARŞILIĞI BU MU”

Erdoğan köylü bir kadın ise, AKP’li başkan Alinur Aktaş’a seslenerek, “Biz sana oyumuzu verdik. Karşılığı bu mu. Bizi burada niye ziyan zebil ediyorsun, insene aşağıya. Biz köyümüze ne atık tesisi nede mezarlık istiyoruz. Seçimler yaklaşıyor. Seymeni kaybettin Erdoğan’ı da kaybettin, in aşağıya. Başkan sen buraya gelmiyorsan halkı alıp geliyorum. Hadi yürüyün” şeklinde konuştu.

“SİZİN BU YAPTIĞINIZ KÖY HALKINA İHANETTİR”

İYİ Parti Kestel İlçe Başkanı Emin Elüstü de, “Bursa’nın 3-4 tane ilçesinin çöp ayrıştırma tesisini getir köyün en yeşil ,verimli ve ağaçlar bulunan bölgeyi katlederek buraya yap. Sizin bu yaptığınız köy halkımıza ihanettir. Sizin göreviniz halkımıza hizmettir. Yeşili korumaktır. Kestel Belediye başkanı Önder Tanır ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş buradan size sesleniyorum; Bu halk hayal kırıklığından bıktı, yoruldu. Önce hurdacılar sitesi, sonra mezarlık şimdi ne oldu da çöplük yapılacak? Bursa’nın doğusunu cezalandırmak mı bu? Sizin yönetemediğiniz makamlar halkımıza zarar vermektedir” ifadelerini kullandı.

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