Ağbaba CHP’nin cumhurbaşkanı adayını yurttaşlara söyletti! “Memleketi namussuzlardan kurtaracağız!”





CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında CHP Esnaf Masası heyeti Saratlı Belde binasının açılışına katıldı. Belde binasının önünde miting düzenlendi. Veli Ağbaba, “Ülke bir ekonomik buhran yaşamıyor ülke adeta bir yıkımla karşı karşıya. Geçmişte insanlar tarım ve hayvancılıkla evlerine ekmek götürebiliyorlardı. Mazotun fiyatı 4, yem 50 lirayken bunu yapabiliyordunuz. Yem geçen yıl 80-100 liraydı, şimdi 250 lira. Bu koşullarda hayvancılık yapmak mümkün değil. Bu ülke eğer üretim yapamıyorsa, bir ülke eğer kendine yetmiyorsa; asıl o ülkede beka sorunu vardır” dedi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #veliağbaba #chp #cumhurbaşkanıadayı #ağbaba #gündem #yurttaştv