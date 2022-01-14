Ağbaba: İktidara geldiğimiz zaman yapacağımız ilk işlerden birisi TÜİK’i düzenlemek olacak

CHP heyeti Türkiye Emekliler Derneği’ni ziyaret etti ve meydanlarda emeklilerle birlikte 81 ilde eş zamanlı eylem yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Emekli aylık ve gelirlerinin artırılmasında sadece enflasyon değil ekonomik büyüme de dikkate alınmalıdır. Yaklaşık 20 yıldan beri emekliler ülkenin büyümesinden pay alamıyor. Geldiğimiz zaman yapacağımız ilk işlerden birisi TÜİK’i düzenlemek olacak” dedi.

Sozcu.com.tr

CHP heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve Ankara İl Başkanı ile birlilte Türkiye Emekliler Derneği’ni ziyaret etti. Görüşmenin ardından Veli Ağbaba basın açıklamasında bulundu.

“4 MİLYONDAN FAZLA EMEKLİ İŞ ARIYOR YA DA ÇALIŞIYOR”

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre toplam 9 milyon 300 bin emekli olduğunu, TÜİK verilerine göreyse 5 milyon 500 bin kişinin emekli olduğu için iş gücüne katılamadığını belirten Ağbaba, “Bu durumda 4 milyondan fazla emekli ya iş aramakta ya da emekli olduğu halde çalışmaktadır. 2021 yılında iş cinayetlerinde maalesef 50-65 yaş arası ve 65 yaş üstü toplam en az 687 yurttaşımız hayatını kaybetmiş. Söylenildiği gibi Türkiye, genç emekliler ülkesi değildir. 38 yaşında emekli olan kimse yok” diye konuştu.

Ağbaba, emeklilerle ilgili veriler paylaşarak konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye emekli profili araştırmasına göre emeklilerin yüzde 82,7’si aylık gelirinin yeterli olmadığını söylüyor. Emeklilerin yüzde 91,6’sı emekli aylıklarının adil ve eşit olmadığını beyan ediyor. Çocuklarına ve torunlarına geçinmeleri için yardım edenlerin oranıysa yüzde 39,2. Emeklilerin yüzde 73,5’i gelirlerinin istediği gıdayı almaya yetmediğini ifade ederken, en çok tüketilen ürünün ise ekmek olduğunu bu oranın yüzde 82,1 olduğunu söylüyor. Emeklilerin yüzde 42,3’ü ilgisizlik, ekonomik güçlük nedeniyle sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamıyor. DİSK-AR’ın verilerine göre 13 milyon emekli ve hak sahibinin 7,9 milyonu asgari ücretin altında gelirle yaşamını idare etmeye çalışıyor. 2 milyon 600 bin emekli ve hak sahibi aylık 763 TL ile geçimini sürdürmeye çalışıyor. Avrupa Birliği İstatistik Birimi verilerine göre Avrupa ülkeleri içerisinde emekliler arasında gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülke maalesef Türkiye. Türkiye’de en düşük aylık alan emekliyle en yüksek aylık alan emekli arasındaki ücret farkı 7,5 kat iken Avrupa’da bu ortalama 4,2 kat. Küresel Emeklilik Endeksi’nde Türkiye, emeklilere sunulan yaşam kalitesi ve refah bakımından sondan beşinci sırada yer almakta.

Emekli ücretlerinde yıllara göre enflasyon karşılaştırması yapan Ağbaba, “2002’de emekli 257 TL alıyorken, asgari ücret 184 TL idi. Şu andaysa asgari ücretin 1,7 oranına denk gelmektedir. Neredeyse yarı yarıya düşmüş durumdadır. Eskiden bir emekli, emekli olduğu zaman önce evini alır, arabasını alırdı. Sonra çoluğunun çocuğunun düğün parasını bir kenara koyardı…Şimdi matematik kurallarını da alt üst ettik. 1500 TL 2500 TL’den büyük hale geldi. 1500 TL’nin alım gücü, 2500 TL’nin alım gücünden daha yüksek” dedi.

CHP İKTİDARINDA YAPILACAKLARI ANLATTI

“Bir ülkenin itibarı, gelişmişliği emeklisine sağlamış olduğu olanaklarla ölçülür. Türkiye emekliler için güzel bir ülke. Yalnız Türkiye’de emekli olan emekliler için güzel bir ülke değil” diye devam eden Ağbaba, CHP iktidarında yapılacakları ve önerilerini şöyle anlattı:

“Sözümüzdür, geldiğimizde en düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitleyeceğiz. İnşallah daha da artacak. Emekli aylık ve gelirlerinin artırılması sadece enflasyon değil ekonomik büyüme de dikkate alınmalıdır. Yaklaşık 20 yıldan beri emekliler ülkenin büyümesinden pay alamıyor. Geldiğimiz zaman yapacağımız ilk işlerden birisi TÜİK’i düzenlemek olacak. TÜİK ismininin bilinmediği ürünlerden enflasyonu hesaplıyor. TÜİK mucizeler yaratarak hem enflasyonu düşürüyor hem de maaşların az olmasını sağlıyor. Emeklilerin sendikal hakları kullanması önündeki engeller kaldırılmalı, emeklilerin aylıklarının verilmesinde toplu pazarlığın önü açılmalıdır. Aynı koşullarda emekli olanların aylıkları arasındaki ücret farkı kapatılmalıdır. İntibak yasası çıkartılmalıdır. Sağlık hizmetleri tamamen kamusal olmalı, kamu eliyle yürütülmeli, emeklilerden sağlık ve tedavi katkı payları alınmamalıdır. Emeklilere verilen ikramiyeler de asgari ücret oranında artırılmalıdır.”

81 İLDE EŞ ZAMANLI EYLEM

Basın açıklamasının ardından CHP heyeti EYT‘lilerle birlikte 81 ilde eş zamanlı olarak eylem düzenledi. CHP Ankara İl Başkanlığı, Ankara EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri ile Ulus Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

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