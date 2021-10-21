Ağbaba: İktidarımızın ilk yılında emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) meselesini çözmenin bir irade, bir tercih işi olduğunu belirtti. “Tercihiniz eğer siz yoksuldan, emekçiden yanaysa bunu çözmek mümkün” diyen Ağbaba, “Yok tercihiniz başka şeylerden yanaysa bunu çözemezsiniz.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul’da Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak’ı ziyaret etti. Ağbaba ve Özüpak, ziyaretinin ardından ortak bir açıklama yaptı.

Ağbaba; iktidarlarının ilk yılında emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözeceklerini, en düşük emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükselteceklerini, emeklilikte intibak yasasını çıkartacaklarını, emeklilere her yıl bayramlarda asgari ücret tutarında ikramiye vereceklerini söyledi.

“SÖZLERİNDE DURMADILAR”

22 yıldan beri devam eden bir süreç olduğunu ifade eden Ağbaba, “Zaman zaman siyasetçiler de bu konuda konuşuyor. Örneğin en son 2018 yılı seçimlerinden önce siyasi partiler taahhütte bulunmuşlardı. ‘Eğer iktidara gelirsek EYT meselesini çözeceğiz’ diye. Biz de önerge verdik bunun çözülmesiyle ilgili. Aslında 2018 seçimlerinde taahhütte bulunanların bu meseleyi çözmeye güçleri var. Çünkü Meclis çoğunlukları bu siyasi partilerde. Seçimden önce vermiş olduğu sözler, aslında sözde durulmuş olsaydı bu gerçekleşecekti” diye konuştu.

“‘EMEKLİLİKTE MHP’YE TAKILANLAR’, ‘EMEKLİLİKTE HÜKÜMETE TAKILANLAR’ OLARAK DEĞİŞTİRİYORUZ”

“Emeklilikte yaşa takılanlar, biz onu bazen ’emeklilikte MHP’ye takılanlar’ bazen de ’emeklilikte hükümete takılanlar’ olarak değiştiriyoruz” ifadelerini kullanan Ağbaba, “Çünkü seçimden önce söz vermişsiniz, ama seçim gerçekleşmiş, millet size oy vermiş bu taahhütlerinize bakarak, ama maalesef bu gerçekleşmemiş. Biz de CHP olarak toplumun çeşitli kesimlerinin sorunlarını biliyoruz ve çözme konusunda da uğraş veriyoruz” açıklamasında bulundu.

“BUNLAR EYT’NİN, ASGARİ ÜCRETLİNİN, EMEKLİNİN HAKKI”

Ağbaba, şunları söyledi:

* Birkaç örnek vereceğim. Örneğin sadece bir avuç şirkete şimdiye kadar 128 kez vergi affı çıkarılmış. Bu kaynakla bile emeklilikte yaşa takılan insanların meselesini çözmek mümkün.

* Genel Başkanımız da ifade etti; bu iktidar faiz lobilerine her ay 2 milyar 271 milyon 284 bin dolar faiz ödüyor. Sayıştay raporlarını hep beraber gördük. Ülkenin kaynaklarına nasıl çöküldüğünü hep beraber gördük. Bunlar EYT’nin hakkı, asgari ücretlinin hakkı, 1.500 TL emekli maaşına mecbur edilmiş emeklinin hakkı.

“TÜGVA YOLUYLA İNSANLAR ÇALIŞMADAN MAAŞ ALIYOR”

* TÜGVA’ya bir bakın. Belediyenin, kamunun mallarına çökülerek TÜGVA kendine gelir yaratıyor. TÜGVA bir vakıf. Vakfın amacı ne? Vakfetmek. Yani hayır yapmak. Vakfın amacı bu.

* Birçok değerimiz yok olduğu gibi maalesef vakıflar da kirletildi. Ne zaman? Milli ve yerli olduğunu iddia eden bir siyaset tarafından. Devletin kamu kurumları şu anda TÜGVA aracılığıyla yağmalanmış durumda. Vakıf aracıyla birçok kamu kaynağına, kamu binalarına çökülmüş durumda. TÜGVA yoluyla insanlar çalışmadan maaş alıyor.

“TERCİHİNİZ 5’Lİ ÇETEDEN YA DA MÜTEAHHİTLERDEN YANAYSA BUNU ÇÖZEMEZSİNİZ”

* Önümüzdeki günlerde EYT ile ilgili Türkiye çapında taahhüdümüzü, kampanyamızı sizlerle paylaşacağız. Emeklilikte yaşa takılan meselesini çözmek bir irade işi, bir tercih işi. Tercihiniz eğer siz yoksuldan, emekçiden yanaysa bunu çözmek mümkün.

* Yok tercihiniz başka şeylerden yanaysa yani 5’li çeteden ya da müteahhitlerden yanaysa bunu çözemezsiniz. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın sayısı 4 milyon 805 bin 140 kişi.

* Yasa bugün çıksa dahi hemen yararlanacak mağdur sayısı 750 bin civarında. Yani iktidarın ya da yetkililerin söylemiş olduğu gibi 6 milyon 300 bin rakamı tamamen yalan. Biz bu EYT meselesini çözeceğiz.

“TÜRKİYE EMEKLİLER İÇİN TAM BİR CEHENNEM”

* Türkiye emekliler için bir cennet. Ama Türkiye’de emekli olanlar için bir cehennem. Hemen yanı başımızdaki Bulgaristan’da, Yunanistan’da, Almanya’da, Hollanda’da emekliyseniz burası cennet.

* Ama sizin için Türkiye, emekliler için tam bir cehennem. Buradan bir kez daha söylüyoruz. İktidarımızın ilk yılında emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğiz.

* En düşük emekli aylıklarını asgari ücret seviyesine yükselteceğiz. Emeklilikte intibak yasasını çıkartacağız. Emeklilerimize her yıl bayramlarda asgari ücret tutarında para vereceğiz.

“HODRİ MEYDAN”

* Buradan da söylüyoruz. Eğer samimilerse getirsinler, EYT meselesini bir saatte Meclis’ten geçireceğimizin buradan sözünü veriyoruz. Hodri meydan. Hiç uzağa gitmene gerek yok. Hemen komisyona sevk etsinler. Komisyondan sonra salı günü veya çarşamba günü getirsinler.

* CHP grubu olarak olumlu kullanacağımızı buradan belirtiyoruz. EYT çıksın, bu mesele çözülsün. Mutlaka bu mesele çözülmeli. Biz de bu konuda açık katkı vereceğimizi söylüyoruz.

“ÇÖZÜM İSTİYORUZ, BÜTÇEYE YÜK DEĞİL”

Gönül Boran Özüpak ise şöyle konuştu:

* Muhalefet partileri, ‘Bir anayasal haktan mahrum bırakılmışsınız. Sorununuzu biz çözeceğiz’ diyor. Hükümetin bizi bilip de bilmemezlikten geldiğini, her defasında bütçeye yük algısıyla duymamazlıktan geldiğini görüyoruz. Biz erken emeklilik istemiyoruz. Bütçeye yük değiliz.

* Şu an EYT’lilerin aylık bağlanma oranları mağduriyetinin, staj mağduriyetinin, 2000 sonrası bağlanan emekli maaşlarının insanca yaşanır bir maaş şeklinin olmadığı, sadece sosyal yardım niteliğinde bağlanan maaşlar olduğunu hepimiz görüyoruz. Çünkü canımız yanıyor.

* İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Öyle çok arkadaşlarımız var ki artık evinde eşyasını satmaya başladılar. Çözüm istiyoruz, bütçeye yük değiliz.

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