CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Çorum İl Başkanlığı'nda gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın AKP Grup Toplantısı'nda izlettirmiş olduğu Kılıçdaroğlu'na linç görüntüleri sonrası Ağbaba 'Çubuk'da Kılıçdaroğlu'nun öldürme girişiminde bulunduran azmettiren Recep Tayyip Erdoğan'dır' diyerek sert tepki verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online Ağbaba o görüntüler sonrası çileden çıktı! ‘Kılıçdaroğlu’nu öldürme girişiminde bulunduran..’