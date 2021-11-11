CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk üzerinden CHP'yi hedef aldığı sözlerine yanıt verdi. Veli Ağbaba "Fesli Deli Kadir'i rehber edinenden alacağımız ders yoktur" dedi. Veli Ağbaba CHP'nin kapatılacağını yazan yandaş yazar Mehmet Barlas'a da sert tepki gösterdi. Veli Ağbab "Senin yedi feriştahın gelse CHP'yi kapatabilir mi?" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #veliağbaba #receptayyiperdoğan #mehmetbarlas #chp #atatürk #mustafakemalatatürk #erdoğan #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Ağbaba’dan Erdoğan’a Atatürk cevabı! Mehmet Barlas’a ateş püskürdü! “Senin yedi feriştahın gelse…”