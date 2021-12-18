AGİ kalktı mı? AGİ ne kadar, kimler alacak?

Asgari ücrette yapılan zam ile birlikte asgari geçim indirimi (AGİ) de belli oldu. Asgari ücrete gelir vergisi kesintisi yapılmayacağı için asgari ücret ile çalışanlar vatandaşlar için AGİ uygulaması kalktı. Asgari ücretin üzerinde maaş alanlardan yine Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilmeye devam edilecek. Asgari ücret üzerinden maaş alan çalışanlara medeni durum ve çocuk sayısına göre AGİ ödenecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret geçtiğimiz günlerde belli oldu. En düşük AGİ ödemesi 2022 yılında 402 liraya çıkacak ancak artık AGİ’den asgari ücret ile çalışanlar yararlanamayacak. AGİ zammı, bekar, evli, çocuklu durumuna göre değişkenlik göstermeye devam edecek.

AGİ KALKTI MI? AGİ KİMLER ALACAK?

Meclis’e sunulan yasa teklifine göre, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi sadece asgari ücretin brüt tutarını aşmayanların ücretler için kaldırılacak. Buna göre ‘asgari ücretli olarak çalışanların’ ücretleri gelir ve damga vergilerinden istisna tutulacak.

* Asgari ücret üzerindeki vergi kalkacağı için AGİ ödenmeyecek.

* Asgari ücretin üzerinde maaş alanlardan yine Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilmeye devam edilecek. Bu çalışanlara medeni durum ve çocuk sayısına göre AGİ ödenecek.

AGİ 2022 YILINDA NE KADAR?

En düşük AGİ ödemesi 2022 yılında 402 liraya çıkacak.

Evli olan eşi çalışmayan: 481 lira

Evli olan eşi çalışan: 402 lira

Eşi çalışmayan ve bir çocuğu olan: 543 lira

Eşi çalışan ve bir çocuğu olan: 462 lira

Eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan: 603 lira

Eşi çalışan ve iki çocuğu olan: 522 lira

Eşi çalışmayan ve üç veya daha fazla çocuğu olan: 684 lira

Eşi çalışan ve üç çocuğu olan: 603 lira

Eşi çalışan ve dört çocuğu olan: 643 lira

Eşi çalışan ve beş çocuğu olan: 684 lira