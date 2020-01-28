Ağır hasarlı binalar vatandaşın kabusu oldu! Tüyler ürperten görüntüler…

Elazığ‘ı vuran Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören evlerin çoğunlukta olduğu Mustafapaşa Mahallesi‘nde yaşayan vatandaşların tedirginliği sürüyor.

“BAZEN BABAMLARDA BAZEN CAMİDE KALIYORUZ”

Kolonlarının çatlamasından dolayı evlerine giremediklerini belirten Güler Akgün, “Binalar en az 40 yıllık, kolonlar çatladı. Bu saatten sonra bu evde oturma imkanımız yok. Bazı günler babamlarda bazı günler ise camide kalıyoruz. En kısa zamanda bu evlerin yıkılıp yeniden yapılmasını istiyoruz” dedi.

“KAÇ GÜNDÜR BİR TANE YETKİLİ GELMEDİ”

Balıkçılık yapan Rıdvan Demir ise, “Çatlaklar tavandan başlayarak zemine kadar inmiş. Binada büyük bir tehlike var. Kaç gündür hiçbir yetkili gelmedi. Yetkililerden hasar tespite gelmelerini bekliyoruz. Allah muhafaza bu binanın çökmesi halinde birçok insan canından olur” dedi.