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18 Nisan 2023
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Ağır hasarlı binaların arasında 5 bin kişilik iftar

Alaturka Online
Alaturka Online

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Elazığ da etkilendi. Depremlerin ardından yapılan çalışmalarda 7 binin üzerinde binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Bu binaların yıkımı için süreç başlarken AKP’li Elazığ Belediyesi’nin iftar yemeği için seçtiği yer dikkati çekti.

Bazı davetliler hasarlı olduğu için boşaltılan binaların önünde iftarını açtı. İftarın yapıldığı sokakta yıkım için boşaltılan 3 bina buluyor.

İftar programının ağır hasarlı binaların arasında düzenlenmesi, binlerce katılımcı için hayati tehlike olarak yorumlandı.

AĞIR HASARLI BİNALARIN GÖLGESİNDE 5 BİN KİŞİLİK İFTAR

Elazığ Belediyesi ve Bölge Cami Derneği tarafından merkez Üniversite Mahallesi Namık Çiftçi Caddesi’nde düzenlenen iftar programına 5 binin üzerinde vatandaşın yanı sıra Elazığ Belediye Başkanı AKP’li Şahin Şerifoğulları, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ve belediye personeli de katıldı.

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