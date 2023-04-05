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5 Nisan 2023
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Ağır hasarlı binanın bir kısmı çöktü, çevresindeki binalar boşaltıldı

Alaturka Online
Alaturka Online

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 86ncı Sokakta bulunan ve Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alarak boşatılan 7 katlı Diyargap Apartmanından akşam saatlerinde sesler gelmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin gelmesinin ardından çevresi boşaltılan binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Apartmanın bulunduğu yol güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatılırken çevresindeki binalar ise tahliye edildi.

Enkazda biri ya da birileri olma ihtimaline karşı ekipler, arama- kurtarma köpeği ile çalışma yaptı.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ DE OLAY YERİNDE

Vali Ali İhsan Su ile İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Su, yaptığı açıklamada, “Herhangi bir can kaybı yok. Bina zaten boşaltılmıştı. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra binanın yıkımı gerçekleştirilecek” dedi. Ekiplerin bölgedeki bekleyişi devam ediyor. (DHA)

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