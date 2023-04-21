73.4 F
Los Angeles
21 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemAğır hasarlı binaya Erdoğan’ın posteri asıldı

Ağır hasarlı binaya Erdoğan’ın posteri asıldı

Alaturka Online
Alaturka Online

6 Şubat depremlerinden ağır etkilenen Malatya’nın Battalgazi ilçesinde ağır hasarlı binaya Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde “Doğru Zaman Doğru İnsan” yazılı pankart asıldı.

ÜLKE TIPKI BU BİNANIN GÖRÜNTÜSÜ GİBİ”

Bu pankarta ilişkin değerlendirme bulunan CHP Malatya Milletvekili adayı Enver Kiraz şu ifadeleri kullandı:

* Malatya’da bir fotoğraf var yıkılmak üzere olan. Ağır hasarlı bir binaya asılmış üzerinde ‘Doğru zaman doğru adam’ yazıyor, Cumhur ittifakı cumhurbaşkanı adayı için hazırlanmış. Bu afiş adeta bir itirafın fotoğrafı. Çünkü 21 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı ülkeyi bir çürümüşlüğe, yıkıma getirdi.

CHP Malatya Milletvekili adayı Enver Kiraz

* Ülkede tıpkı bu binanın görüntüsü gibi bir durum hakim. Ayrıca yaşanan depremle birlikte Malatya ağır hasarlı bunun  nedeni elbetteki bizleri yöneten AKP iktidarı ve onun yerel yöneticilerinin uygulamalarının payı var. Yine depremle mücadele de AFAD, Kızılay gibi kurumlar sınıfta kaldı.

* Yani bir liyakatsızlığı her kurumda her alanda görmekteyiz. Bu pankarttaki yazı ile bir itiraf var tekrar  iktidara geldiğimizde kurumların tümü bu binada olduğu gibi hasar almaya devam edecektir. Bu ifadeyi bütün vatandaşlar doğru değerlendirmelidir. Önünde enkaz kaldıran bir kepçenin arkasındaki yıkılmak üzere olan bir binaya asılan bu afiş hangi aklın hangi mantığın ürünü olabilir bunu anlamakta zorlanıyoruz tabi.

Gündem
Önceki haber
Galatasaray’dan Mauro Icardi’nin durumuna ilişkin açıklama
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,464BeğenenlerBeğen
16,191TakipçilerTakip Et
3,514TakipçilerTakip Et
7,697TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States