Ağır hasarlı ev sahipleri 10 bin liralık yardımı alamadılar: Çünkü tapuları yok!

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesindeki E Tipi Kapalı Cezaevi alt ve üst köşesi ile Direkhane bölgesini çevreleyen Şeyh Şamil, 5 Nisan ve Mevlana Halit mahallelerinde neredeyse 3 binadan birinde ağır veya orta hasar tespit edildi.

Bu yapılara girilmesi yasaklanırken, çevresi güvenlik kordonuyla kapatılarak özellikle araç ve yaya geçişlerine kapatıldı.

Ancak bu yapılarda yaşayan depremzede kat malikleri, binalarına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin dolaşarak hasar tespiti yapmış olmalarına rağmen tespit sonrasında verilen hasar oranını e-devlet üzerinden göremediler.

Tespite rağmen kayıtların sisteme girilmediği için ilgili kurumlara başvuru yapan apartman sakinleri, binalarının 1991-1998 yılları arasında inşa edildiği ve tapularının olmadığı, resmi kayıtlarda yapıların bulunduğu bölgenin arsa göründüğü için sistemden verilen hasar oranını da göremedikleri öğrenildi.

HASAR AĞIR AMA SİSTEMDE YOK ÇÜNKÜ TAPULARI YOK

İmar ve ruhsata aykırı biçimde inşa edilen ve birçoğu 7 kat ruhsat almasına rağmen 10 katlı inşa edildiği için tapu alamayan aileler, imar affı için talep edilen ücreti de yatıramadıklarından dolayı binalarını kayıt altına alamadıklarını ifade ettiler.

Hasar kaydı sisteme girilmeyen bina sakinleri hükümetin 10 bin liralık afet yardımından da binaları ağır ve orta hasarlı olmasına rağmen yararlanamadıklarını belirttiler.

Nakit yardımının az, orta ve ağır hasarlı ancak kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya kaçak olduğu halde imar affından yararlanarak yapı kayıt belgesi alan depremzedelere ödendiği öğrenildi.