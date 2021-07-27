Ağır vasıta kullanan çalışan, haftada iki kez 10 saat çalıştırılabilecek

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle birlikte profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların çalışma saatlerinin bir hafta içinde iki kez 10 saate çıkarılmasına olanak sağlandı.

ÇALIŞMA SAATİ HAFTADA İKİ KEZ ON SAATE ÇIKABİLİR

Buna göre 25425 sayılı Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının a bendi şu şekilde değiştirildi:

“Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.”

Eski yönetmelikte personeli haftada iki kez 10 saat çalıştırabilme izni ile ilgili bir düzenleme bulunmuyordu.

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