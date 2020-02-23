‘Ağır yaralı’ Fenerbahçe’nin, Galatasaray karşısındaki tek ilacı…

Ligdeki son 3 maçında galibiyet alamayan Fenerbahçe, son 6 maçının hepsini kazanan ve bir anda puan tablosunda gerisinde kaldığı ezeli rakibi Galatasaray’a karşı olan 20 yıllık yenilmezlik geleneğini sürdürmek isteyecek. Son haftalardaki form durumu ve moral-motivasyon olarak ebedi dostuna karşı kritik maç öncesi üstün görünen Galatasaray, neredeyse çeyrek asırdır kazanamadığı Kadıköy deplasmanında bu büyüyü bozmak ve şampiyonluk yarışında rakibine belki de en ağır darbeyi vurmak için sahaya çıkacak. Ancak Fenerbahçe cephesinde ise başka planlar mevcut… Sözcü Skor editörü Alican Özcan, dev derbi öncesi Fenerbahçe’nin son durumunu ele aldı…