Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan eski MHP’li başkan ve oğullarına beraat

Önceki dönem MHP Sancaktepe İlçe Başkan Vekili Halis Sağdıç ve üç oğlunun, geçtiğimiz Eylül’de yüklü miktarda borçlu oldukları eski ortakları Zarif Arslan’ın iş yerine silahla ateş açtıkları iddiası üzerine, eski İlçe Başkan Vekili Sağdıç’ın “tasarlayarak öldürmeye azmettirme” suçundan, 3 oğlunun “tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” suçundan yargılandıkları davanın ilk duruşmasında karar çıktı.

Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve müşteki Zarif Arslan hazır bulundu.

‘ARAÇ BENİMKİNE BENZEDİĞİ İÇİN SUÇLANDIM’

Müştekinin babasının arkadaşı olduğunu söyleyen tutuklu sanık Hanifi Sağdıç (31) savunmasında, “Bir husumet olduğunu bilmiyorum. İş yerine ateş etmiş değilim. Olay günü ailemizin aracı bende bulunuyordu. Olaya karışan araç benim aracıma benzediği için suçlama yapıldığı kanaatindeyim” dedi.

‘OLAY SIRASINDA EVDEYDİM’

Tutuklu sanık Fatih Sağdıç (30) ise olay günü evde olduğuna ilişkin kamera kayıtları olduğunu savunarak, “Olayda kullanıldığı iddia edilen araç benim adıma kayıtlıdır. Ancak bu araç ailemizin kullandığı araç olup, olay günü Hanefi’nin kullandığı söylenildi. Ben kimin kullandığını dahi bilmiyorum” diye konuştu.

‘SİYASİ KİŞİLİK OLDUĞUM İÇİN MEDYA ÜSTÜME GELDİ’

Müşteki Zarif Arslan ile bir dönem ortaklık yaptıklarını söyleyen sanık Halis Sağdıç (64) ise, “Daha sonra aramızda anlaşmazlık çıktı ancak büyük bir husumet yoktur. Mallarımıza haciz koyan zaten müşteki değildir. Başkasıdır. Siyasi bir kişilik olduğum için medya üzerime gelmiştir. Olayla hiçbir ilgim yoktur” ifadelerini kullandı.

‘TİCARİ ANLAŞMAZLIK, DÜŞMANLIK DEĞİL’

Olayla ilgisinin olmadığını söyleyen tutuksuz sanıklardan Yunus Sağdıç (33) müşteki ile aralarında ticari anlaşmazlık olduğunu ancak düşmanlığın söz konusu olmadığını belirterek, “Olayda kullanıldığı iddia edilen aracı daha sonra ben teslim aldım. Polisler istediğinde teslim ettim” dedi.

‘OLAYIN KIZGINLIĞI İLE ŞİKAYETÇİ OLMUŞTUM’ DEDİ ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Sanık Halis Sağdıç ile bir süre ortaklık yaptığını ve aralarında ticari anlaşmazlıklar olduğunu söyleyen müşteki Zarif Arslan, “Aslında böyle bir anlaşmazlık dahi yoktur. Bazı sorunlar çıkmıştı. Olay tarihinde iş yeri kurşunlanınca sanık Halis ve çocuklarından şüphelendim. Bunların yaptığına ilişkin kesin bir kanaatim yoktur. Sanık Halis tarafından ölümle tehdit edilmiş değilim. Olayın kızgınlığı ve öfkesi ile şikayetçi olmuştum” diyerek şikayetçi olmadığını söyledi.

SAVCI: BERAAT KARARI VERİLSİN

Mütalaasını açıklayan savcı, müştekinin iş yerinde bulunduğu sırada, iş yerine silahla ateş eden şahısların sanıklar olduğuna dair herhangi bir görgü tanığı, kamera kaydı olmadığı, olayda kullanılan tabancanın elde edilemediğini belirterek, yeterli delil olmadığından sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini istedi.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıkların suçu işlediklerinin sabit olmadığını, görgü tanığı ve kamera görüntüsü olmadığı ve şüphelinin şikayetinden vazgeçtiğini belirterek, oy birliği ile sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Öte yandan tutuklu sanıklar Hanifi ve Fatih Sağdıç’ın da tahliyelerine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Zarif Arslan’ın (67) iş yerinde oturduğu sırada iki kişinin arabadan inmeden 3 el ateş ettiğini, kendisini yere attıktan sonra 5 el daha ateş edildiğini söylediği anlatılmıştı. Müştekinin, bir süredir alacaklı olduğu Halis Sağdıç ile oğlu Yunus Sağdıç tarafından iş yerine gelerek ve telefon ile kendisini tehdit ettiğini söylediğinin anlatıldığı iddianamede, Arnavutköy’deki arsalarını kandırarak ele geçirdiklerini anlattığına da yer verilmişti. Öte yandan iddianamede, Halis Sağdıç’ın arazilerine ve araçlarına haciz koydurduğunu da söylediği belirtilmişti.

İddianamede, Hanifi, Fatih ve Yunus Sağdıç’ın “tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” suçundan ayrı ayrı 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması, baba Halis Sağdıç’ın ise “tasarlayarak öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbete çarptırılması istenmişti.