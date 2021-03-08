AGİT'ten “kadınların barış süreçlerine katılımının artırılması” mesajı

VİYANA (AA) – Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, dünya genelinde anlaşmazlıkların çözümü, barışın inşa edilmesi gibi çok yönlü süreçlere eşit ve anlamlı katılım sağlamaları için kadın ve kızların ekonomik açıdan güçlü olmaları gerektiğini vurguladı.

AGİT’ten yapılan yazılı açıklamada, Teşkilatın önemli kurumlarının temsilcilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle paylaştığı mesajlar aktarıldı.

Açıklamada, barışın inşası ve çatışmaların önlenmesinde kadınların lider olarak üstlenecekleri rollerin daha müreffeh ve barışçıl toplumlara ulaşmak ve demokrasilerin gücünü garanti altına almak için çok önemli olduğunun altı çizildi.

– "Kadınlar ekonomik açıdan güçlendirilmeli"

AGİT Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Linde, mesajında, "Kadın ve kızların ekonomik olarak güçlendirilmesi, anlaşmazlıkların çözümü ve barışın inşası dahil olmak üzere karar alma süreçlerine anlamlı ve eşit katılımları açısından çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Linde, kadınların karar alma mekanizmalarına tam katılımını sağlamak için kadınların liderlik yönlerinin teşvik edilmesinin önemine işaret ederek, AGİT’in bu alanda üstlendiği misyona dikkati çekti.

AGİT Genel Sekreteri Helga Maria Schmid de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin verildiği bu süreçte kadınların karar alma mekanizmalarına eşit katılım sağlamasının her dönemden çok daha önemli olduğunu vurguladı.

AGİT Parlamenterler Asamblesi Toplumsal Cinsiyet Sorunları Özel Temsilcisi Hedy Fry ise kadınların katılımıyla gerçekleşen barış görüşmelerinin daha olumlu sonuçlar doğurduğuna değinerek, "1992'den 2018'e kadar arabulucuların yalnızca yüzde 3'ünü, imzacıların yüzde 4'ünü ve müzakerecilerin yüzde 13'ünü kadınlar oluşturdu. Kadınlar eşit katılımcılar olmalı ve tüm kadınlar yaş farkı, etnik köken ve vatandaşlık durumu fark etmeksizin bu süreçlere dahil edilmelidir." görüşünü paylaştı.