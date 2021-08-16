Ağrı’da aileler kavga etti: 3 ölü

Yazan:
Alaturka Online
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Ağrı’nın Tutak ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. 

Yayınlanma: 12:04 – 16 Ağustos 2021

Ağrı’da aileler kavga etti: 3 ölü

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kılıçgedik köyünde yaşandı. Akraba aileler arasında kız alıp verme meselesi yüzünden kavga çıktı.

Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada İkram Uzun, Halit Uzun, Ferhat Uzun hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma köye giriş çıkışlara izin vermezken, yaralılar Tutak ve Ağrı’daki hastanelere kaldırıldı. (DHA)

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