Ağrı'da koronavirüs denetimlerinde yaşlıların ekiplerle diyaloğu gülümsetti

AĞRI (AA) – Ağrı'da, yaşlı vatandaşlara ihtiyaçları olduğunda kendilerini aramalarını isteyen polisler, daha sonra devriye gezerek araçlardan anons yapıp vatandaşları sokağa çıkamamaları için uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve denetimi sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkmaları yasaklanan ancak kurallara uymayarak parklarda oturmaya devam eden 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerine gitmeleri için uyarılarda bulunmaya devam etti.

Polislerin, vatandaşları salgın konusunda uyararak kendi araçlarıyla evlerine götürmek istemesi üzerine yaşlıların yürüyerek eve gitme isteği yönündeki konuşmaları gülümsetti.

Yaşlı vatandaşlara ihtiyaçları olduğunda kendilerini aramasını isteyen polisler, daha sonra devriye gezerek araçlardan anons yapıp vatandaşları sokağa çıkamamaları konusunda uyardı.

Caddelerde ve şehir içi dolmuşlarda vatandaşlara broşür dağıtan polis ekipleri, salgın hakkında uyarıda bulundu.