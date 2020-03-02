Ağrı’da resmi araca roketli saldırı: Yaralılar var

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait midibüse roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken sınıra giden yol güvenlik nedeniyle kapatıldı.
Ağrı Gürbulak sınır kapısının 3 kilometre yakınında bulunan tır parkı yakınlarında Gümrük Müdürlüğüne ait bir araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralıların olduğu belirtildi.
Yaralananlar, Sahra Hastanesi yakınlarında bulunan ambulanslarla Doğubeyazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından operasyon başlatılırken yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. (İHA)