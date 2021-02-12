Ağrı'da sağlık çalışanları kar ve çamur demeden aşı çalışmalarını sürdürüyor

AĞRI (AA) – Ağrı'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, olumsuz hava koşullarında dahi kırsaldaki 75 yaş ve üzerindeki kişilere ulaşarak CoronaVac aşısı yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından doktor, hemşire, anestezi teknikeri ve yardımcı personelden oluşturulan aşı ekibi, Patnos ilçesine bağlı dağ köylerindeki 75 yaş ve üzerinde kişileri aşılamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kar ve çamur demeden vatandaşların en ücra köylerdeki evlerine giden ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazen uzun süre yol yürümek zorunda kalıyor.

Aşı yapılan 75 yaşındaki Naif Acar, AA muhabirine, zorlu kış şartlarında evine kadar gelerek kendisi gibi yaşlılara aşı yapan sağlık ekiplerine minnettar olduklarını söyledi.

Salgının bir an önce bitmesi için dua ettiklerini belirten Acar, "Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun. Evimize gelip bize aşı yaptılar. Allah, devletimize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a zeval vermesin." dedi.