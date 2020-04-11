Ağrı'da solunum cihazı bozulan KOAH hastasının imdadına Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti

AĞRI (AA) – Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan KOAH hastasının yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki Mehmetçik ve Türk Kızılay gönüllüleri koştu.

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinden dışarı çıkmayan çok sayıda vatandaş 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.

Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

İlçeye 60 kilometre uzaklıktaki Aktarla köyünde yalnız yaşayan KOAH hastası 67 yaşındaki Abdülcebbar Baş, solunum cihazı bozulunca 156'yı arayarak yardım istedi.

Jandarmaya gelen çağrı üzerine harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlı adamın yaşadığı köye en yakın konumda olan Suluçem Jandarma Karakolu ile Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllülerini bölgeye yönlendirdi.

Yaşlı adamın bozulan solunum cihazını ilçe merkezindeki bir medikalde tamir ettiren ekipler, tekrar köye gelerek cihazı kendisine teslim etti.

– Erzurum

Erzurum’un Oltu ilçesinde de Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun mesai yapıyor.

İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Vefa Grubu'na gelen 888 çağrının tamamının cevaplandırıldığı bildirildi.

İlçedeki 139 kişiye seyahat belgesi verildiği ifade edilen açıklamada, "155 aileye gıda paketi, 3 aileye giyim, 81 aileye hijyen malzemesi, 244 aileye de birer kiloluk kavurma ve ihtiyaç sahibi kişilere toplamda 760 bin 214 lira nakdi yardım yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.