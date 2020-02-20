Ağrı’daki Corona virüsü iddialarına açıklama geldi!

Ölümcül Corona virüsüne İran’da rastlanılması Ağrılıları tedirgin etti.

Sabah saatlerinde Ağrı Devlet Hastanesi’nde maske ile dolaşan sağlık çalışanlarının da görülmesi üzerine kentte Corona virüsü iddiaları gündeme geldi.

“HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR”

Bu durum üzerine Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Ufuk Kurnaz bir açıklama yaparak şunları söyledi:

* Son 24 saattir gerek sosyal medya gerekse bazı internet sitelerinde, Çin’de ortaya çıkmış olan korona virüs hastalığına dair Ağrı ilinde 1 vakanın görüldüğü şeklinde bazı haberlerin yayınlandığı görülmektedir.

* Bu ve benzeri haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

* Şu an itibariyle Ağrı ilinde herhangi bir korona virüs vakası ya da şüphesi tespit edilmemiş olup tüm kamuoyuna duyurulur. İHA

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