Ağrı’daki otobüs kazasında meyyit sayısı 8’e yükseldi

Ağrı’nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsünün TIR ve yan yatan şeker pancarı yüklü kamyona çarptığı kazada bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 8’e yükselmiş oldu.

Ağrı’nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsünün TIR ve yan yatan şeker pancarı yüklü kamyona çarptığı kazadan ağır yaralı olarak kurtulan ve vücudunda derin yanıklar bulunan Muhlise Işık (77) da tedavi gördüğü Erzurum’daki Şehir Hastanesi’nde, saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Işık’ın da yaşamını yitirmesiyle feci kazada ölenlerin sayısı 8’e yükseldi. (DHA)