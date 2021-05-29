Ağrı’dan acı haber! Bir şehit

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı Dağı eteklerinde teröristlerce yaşanan çatışma sonucunda bir jandarma personeli ağır yaralandı.

Helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan jandarma personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehidin Kars doğumlu Uzman Çavuş Hüseyin Keleş olduğu bilgisi edinildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ağrı-Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonunda çıkan çatışmada bir kahraman jandarma personelimiz ağır yaralanmış, helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz millletimize, kederli ailesine ve Jandarmamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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