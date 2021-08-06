Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağustos ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6 Ağustos itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

BURS VE KREDİ ÖDEMESİ TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE SIRAYLA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 – 10 Ağustos tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Ağustos, “2” olanlar 7 Ağustos, “4” olanlar 8 Ağustos, “6” olanlar 9 Ağustos, “8” olanlar 10 Ağustos’ta ödemelerini alabilecek.