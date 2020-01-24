Ahbap-çavuş ilişkisi yolsuzluğu büyüttü

Türkiye Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 39 puan ile 180 ülke arasında 91’inci sıraya geriledi. Bir yılda 2 puan daha kaybeden Türkiye, sıralamada 13 basamak geriye düştü. Böylece, 91’inci basamağa yerleşerek ülke tarihindeki en düşük sırayı aldı. Cezasızlık ve yargının yolsuzlukla mücadele gücünün zayıf olması endeksteki düşüşün nedenleri arasında gösterildi. 180 ülkede kamu yönetimindeki yolsuzluk düzeyine yönelik algıyı değerlendiren Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International), Yolsuzluk Algı Endeksi’nin 2019 sonuçlarını açıkladı. 2013 -2019 yılları arasında en çok düşüş yaşayan 3 ülkeden biri olan Türkiye, bu sürede 11 puan kaybederek 38 sıra geriledi. Bu dönemde, en çok puan kaybeden diğer iki ülke ise Macaristan (-10) ve Saint Lucia (-16) olarak kaydedildi.

İHALELERE VURGU

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün raporunda Türkiye’nin endeksteki hızlı düşüşünün temel nedenleri arasında “gücün, otoriter rejimlere benzer bir yoğunlukla yürütme erkinde ve tek elde toplanması” gösterildi. Yargının bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkelerine yönelik ihlallere, kamu kurumlarının, özellikle denetleyici ve düzenleyici kurumların etkisini ve işlevini yitirdiğine dikkat çekilirken, Meclis’in denetleme ve hesap sorma gücünü kaybetmiş olduğunun altı çizildi. Ülkedeki karar alma süreçlerinde danışma mekanizmasının çok düşük bir düzeyde kaldığının vurgulandığı raporda, hükümetin sivil toplum kuruluşlarına baskı uyguladığı da belirtildi. Dünya genelinde yolsuzluk karşıtı hareketlerin hızlandığı belirtilen raporda milyonlarca insanın hükümetlerdeki yolsuzluğa karşı seslerini yükselttiği ifade edildi. Küresel anlamda yolsuzluk algısı ortalaması 100 üzerinden 43 olurken, 180 ülkenin üçte ikisi (121) 50 puanın altında kaldı.

‘Acil demokrasi’

Türkiye’nin Dünya Yolsuzluk Algı Endeksi’nde tarihindeki en düşük sıraya gerilediğine dikkat çeken Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Oya Özarslan, “Bu durum kamu kaynaklarının dağılımı konusunda artan kaygıları derinleştirerek, sosyal eşitsizlik yaratıyor. Ülkemizin yatırım çekebilme kapasitesini düşürüyor. Acilen kurumların işlediği denetleme mekanizmalarının bulunduğu tam demokratik bir sisteme dönülmeli” dedi.

26 basamak geriledik

Raporda ayrıca Avrupa Birliği’ne (AB) girme hedefi olan 6 Batı Balkan ülkesi ve Türkiye’de yolsuzlukla mücadelede herhangi bir gelişme kaydedilmediği ifade edildi. Türkiye’nin AB üyesi 28 ülke ile karşılaştırıldığında en son sırada yer aldığı raporda üye ülkelerle puan farkının da giderek açıldığına dikkat çekildi. Endeksin ilk kez yayınlandığı 1995 yılında Türkiye, Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 29’uncu basamaktaydı. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 65’inci sırada olan Türkiye, 17 yılda 91’inci sıraya kadar geriledi. Türkiye 39 puan alan Sırbistan ile aynı sırayı paylaşıyor.