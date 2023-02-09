Ahbap Derneği’ne siber saldırı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıkıcı etkisi 10 ilde ortaya çıktı. On binlerce konut ve insanın hayatı olumsuz etkilendi, binlerce insan yaşamını yitirdi, on binlercesi yaralandı.

Kamu kurum kuruluşlarının dışında düzenli ve sistematik olarak geçmişten bu yana iyilik ve yardım etkinlikleri ile tanınan Haluk Levent’in yöneticisi olduğu Ahbap Derneği de depremzedelere yardım için olağanüstü çalışma yürütüyor.

Ancak derneğe sistem ve network desteği veren gönüllü yazılımcılardan edinilen bilgiye göre Ahbap’ın internet sitesine dün öğlen saatlerinden itibaren çok büyük siber saldırı düzenlendi. Toplamda 400 bin saldırı gerçekleşirken, bunların yurt içinden ve mobil ağa sahip bir trafik ile yapıldığı bilgisi verildi. ANKA