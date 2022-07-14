AHBAP’tan afetzedelere 7,5 milyon TL destek

Muğla ve İzmir’de meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alınmasının ardından Ahbap Derneği kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, afetlerden zarar gören vatandaşlara destek için 7,5 milyon TL bütçe ayırdıklarını duyurdu.

Mustafa SARIİPEK

Ahbap Derneği kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent afetlerden zarar gören vatandaşlara destek için 7,5 milyon TL bütçe ayırdıklarını duyurdu.

“AHBAPLAR OLARAK BİZLERİN DE SOFRADA TUZU OLSUN İSTEDİK”

Ahbaplar olarak kendilerinin de sofrada tuz olmak istediklerini belirten ünlü sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

“Datça ve Çeşme’de meydana gelen yangın için çok üzgünüz. Şu anda yaşanan ve yaşanabilecek olan diğer afetlerde bölge halklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilk etapta 7,5 milyon TL ayırdık. Koordinasyon ekiplerimizle şimdiden organize olduk, çalışmalarımızı başlatıyoruz.”

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