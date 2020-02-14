Ahırda inek sağan eşine Sevgililer Günü sürprizi

Oltu’ya bağlı Şehitler Mahallesi’nde yaşayan sekiz çocuk babası Abdullah Başar (62), Sevgililer Günü dolayısıyla eşi Ayfer Başar’a (61) sürpriz yaptı. DHA’nın haberine göre; ilçe merkezindeki çiçekçiye giden Başar, bir buket çiçek alıp eve döndü.

Ahırda inek sağan eşinin yanına giden Abdullah Başar, çiçeği eşi Ayfer Başar’a verip 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutladı. Sürprizden memnun olan Ayfer Başar, hayat arkadaşına teşekkür etti. Ayfer Başar, “Sağ olsun, var olsun. 42 senedir aynı mutluluğu yaşıyorum. Allah muradını versin, hiçbir zaman eksikliğini vermesin” dedi.

Eşini ilk günkü gibi sevdiğini söyleyen Abdullah Başar, 42 senelik evli olduklarını anlatarak şöyle konuştu: “Ben eşimi her zaman gül yerine koklarım. İyi günde kötü günde hep beraber olduk. Kendisine teşekkür ediyorum.”