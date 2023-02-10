Ahlaksızlık ve çaresizlik aynı karede

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler sonrası 10 kentte taş üstünde taş kalmadı. Felaketin beşinci gününde ölü sayısı 18 bini geçti. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremin en büyük hasarı verdiği ikinci kent olan Hatay’da çaresizlik içinde kalan bir vatandaş, depremde can veren yakınının cenazesini motosikletle defnetmeye götürürken görüntülendi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta ise bir yağmacının bir marketten çamaşır makinesi çalması bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Onikişubat ilçesinde Binevler Kavşağı’na 46 ABP 954 plakalı minibüsü park eden yağmacı, marketten çalıp sırtına yüklediği çamaşır makinesini önünde Türk bayrağı olan beyaz minibüse yükledi. Videoya çekildiğini fark etmesine rağmen umursamayan yağmacı markete dönüp hırsızlık yapmaya devam etti.

SOYLU “YAĞMA YOK” DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem sonrası yaşanan yağma olaylarıyla ilgili “Birkaç münferit durum söz konusu, Türkiye’de böyle bir durum yok” demişti.

ERDOĞAN: OHAL İLE ÇÖZECEĞİZ

Dün bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bazı yerlerde marketlere, AVM’lere yağma oluyor. Devlet, OHAL’le buna müdahale etme imkanını yakalayacaktır” dedi.