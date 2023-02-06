Ahmet Ağaoğlu, Erce Kardeşler’le olan görüşmesini anlattı! ‘Panik içerisindeydi’

Kahramanmaraş’ta Saat 04.17’de, 7.4 büyüklüğünde 7 km derinliğinde deprem meydana geldi. Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş sonrası Gaziantep’te de biri 6.6, diğeri 6.5 olmak üzere iki deprem meydana geldi.

Spor kulüplerinin de etkilendiği olayla ilgili olarak Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluş beIN Sports’a bağlaranarak önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ağaoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“Sabah Hatayspor başkanını aradım, telefonuna ulaşılamıyordu. Kamil Ahmet ve Erce’yi aradım. Kamil Ahmet’e ulaşamadım. Erce daha sonra beni aradı. Panik içerisindeydi. Çok büyük korku içerisindeydi. Sakinleştirmeye çalıştım ama ne kadar başarılı oldum bilmiyorum.”

“Malatya’daki bir oyuncu hariç, yanılmıyorsan ismi Ahmet’ti; diğer illerden Şanlıurfa’dan, Adıyaman’dan, Antep’ten futbol kulüpleriyle ilgili olarak, her yeri arıyorum, olumsuz bir şey yansımadı.”

“İki yardımcı hoca ve yanılmıyorsam bir oyuncunun enkaz altında olduğunu söyledi. Sakinleştirmeye çalıştım ama ne kadar başarılı olduğumu bilmiyorum. İnşallah bir an önce o arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, enkaz altında kalan herkese ulaşılır.”

‘ELİMİZDEN NE GELİYORSA’

“Bu işler sadece temenni ile olmuyor. Elimizden ne gelen varsa, birey olarak, kurum olarak yapabileceğimiz her şeyi yapacağımız gün, bugün!”

“TS Club’larda ne kadar kışlık ürün varsa, yarın sabah sayın valimizin koordinasyonunda, bütün bu ürünleri, bunların içerisinde bere, atkı, battaniye, ne kadar kışlık ürün var TS Kulüpleri tamamen boşalttık. 1-1.5 tır bir şey olacağını tahmin ediyorum.”

‘KENETLENİLECEK GÜN BUGÜN’

“Kenetlenilecek gün, bugün. Biz sadece kurum ve birey olarak sorumluluğumuzun yerine getirmeye çalışıyoruz. Onu da layıkıyla yerine getirdiğimizi düşünmüyorum çünkü görüntüleri gördükçe orada, o insanlarla birlikte olmak istiyoruz.”