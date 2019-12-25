Ahmet Ağaoğlu: Federasyon binasında görüşme daha doğru olurdu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Kulüpler Birliği Toplantısı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. VAR kayıtlarının açıklanması gündeminden transfer söylentilerine kadar bir çok konuda açıklama yapan Ağaoğlu, Türkiye gündemine oturan ‘Zorlu görüşmesi’ ile ilgili ‘TFF binasında yapılması daha doğru olurdu‘ ifadelerini kullandı.

‘KİMSE TRANSFER YAPACAK PARANIZ VAR MI DİYE SORMUYOR’

Ahmet Ağaoğlu Ndiaye transferi ile ilgili açıklamasında, “Tüm takımların transfere ihtiyacı var, Ndiaye bizim gündemimizde olan bir oyuncuydu. Sene başında hareketli bir pazar vardı ama şuan öyle bir hareketli bir pazar yok. Kim almış? Bilmiyorum… Türkiye’ye geldiği söyleniyor. Bunlar söyleniyor. Londra dediler, İstanbul dediler, Dakar’da olduğu söylendi. Gündemimizde olan bir oyuncuydu ama gelip görüştüğünü ben de sizden duydum. Herkes ‘Transfer yapacak mısınız?’ diye soruyor ama kimse ‘Transfer yapacak paranız var mı?’ diye sormuyor” sözlerini kullandı.

‘KİMSENİN HAKKI ÇALINMASIN’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin “VAR kayıtları açıklansın” talebine olumlu yaklaştı. VAR kayıtlarının açıklanmasının adalet yönünden daha olumlu bir süreci beraberinde getireceğini ifade eden Ağaoğlu, “VAR kayıtları neyse onu açıklasınlar. Bizim duruşumuz net, kimsenin hakkı çalınmasın. Hatalar olabilir ama bu hatalar üst üste gelirse burada sıkıntı olur” dedi.

‘ŞÜPHESİZ Kİ DAHA ŞEFFAF OLUR’

Tüm kulüp başkanlarının bu yönde bir talebi varsa değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, “Beşiktaş’ın Fenerbahçe’nin aynı yönde (VAR) bir sıkıntısı varsa ve bütün kulüp başkanlarının da aynı fikri, talebi varsa VAR kayıtlarının açıklanmasında bir sıkıntı yok. Şüphesiz ki daha şeffaf olur” şeklinde konuştu.

TFF’nin hakem eğitimlerine daha fazla eğilmesi gerektiğinin altını çizen Ağaoğlu, “Hataları gidermeye yönelik eğitimle gözden geçirilebilir, ehil kişilerin görev almasına sorun vardır oralara bakmak gerekir ki şunu da unutmayalım TFF’nin eğitime ayırdığı bütçeler de kulüplerden kesilerek oluşturulan bütçelerdir” dedi.

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VAR kayıtlarının açıklanmasının şeffaflık açısından oldukça olumlu olacağını ifade eden Ağaoğlu, “Yeni bir tartışma konusu açabilir ama neresinden bakarsanız bakın bana göre şeffaflık. ‘VAR kayıtları elbette açıklasın. Lig daha şeffaf olur. Şeffaflık neresinden bakarsak bakalım futbolun gelişimine olumlu etki eder” şeklinde konuştu.

‘FEDERASYON BİNASINDA OLMASI DAHA DOĞRU OLURDU’

TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHk Başkanı Zekeriya Alp ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Zorlu Center’daki görüşmesi hakkında görüşleri sorulan Ağaoğlu, “Kulüp başkanı olarak Ali Koç-Nihat Özdemir arasındaki görüşmeye yorum yapmam etik olmaz. Ama federasyon binasında olsaydı daha doğru olurdu. Doğru olurdu derken spekülasyondan uzak olurdu” ifadelerini kullandı.