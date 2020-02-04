Ahmet Ağaoğlu: ‘Gidecek çok uzun yolumuz var’

Ahmet Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 5-0 kazandıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçı ciddiye aldıklarını kaydeden Ağaoğlu, “Çünkü karşınızdaki takım neticede Beşiktaş’ı yenerek gelmiş bir takım. İyi de futbol oynuyorlar ama biz de iyiydik. Skoru erken yakalayınca daha rahat bir futbol sergiledik. Özellikle Guilherme’nin ve Sörloth’un performansı belirleyici oldu. Devamına bakacağız. Maç maç düşünüyoruz. Bunu hoca da oyuncular da söylüyor. Gidecek çok uzun yolumuz var” dedi.

MAÇ SONUCU | Trabzonspor 5-0 BB Erzurumspor | Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor BBErzurumspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası`nda çeyrek final heyecanı başladı. Flaş bir sonuç ile Beşiktaş`ı eleyen Erzurumspor, kupanın favorilerinden Trabzonspor`la çeyrek final ilk maçında Trabzon`da bir araya geldi. Ev sahibi sahadan 5-0`lık galibiyetle ayrıldı ve 13 Şubat`ta oynanacak rövanş öncesinde turun kapısını araladı. İlgili Haberi Oku

Nijeryalı yıldız oyuncu John Obi Mikel’e yapılan ırkçı saldırılar üzerine de açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, “Mikel’e yapılan ırkçı saldırı ile Emre Belözoğlu’nun alakası yok. Mikel, Emre’nin kendisine hakaret ettiğini ama bir söylemde bulunmadığını, maçın stresi ile böyle bir şeyin yaşanmasının normal olduğunu, saha dışında bir şey yaşanmadığını söyledi” diye konuştu.

Suç duyurusunda bulunduklarının da altını çizen Ağaoğlu, “Saldırılar sosyal medya üzerinden yapıldı, kulübümüz de tespit edip savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dünya gündemine böyle gelmemiz hoş olmadı. Bu insanlar ülkemizde futbol oynuyorlar, takımlarımızın formalarını giyiyorlar, ülkemizde misafirler” dedi.

John Obi Mikel göz yaşlarını tutamadı Trabzonspor`un Nijeryalı futbolcusu John Obi Mikel, Fenerbahçe maçı sonrası çok sayıda ırkçı mesaj aldığını söylerken, yaşadıklarını anlatırken göz yaşlarını tutamadı. İlgili Haberi Oku

‘İşlenen suçların en büyüğü, en ayıbıdır…’

“Öyle tahmin ediyorum ki Mikel’in kendisi de suç duyurusunda bulunacak” diye konuşan Ahmet Ağaoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Obi Mikel’e yapılan saldırılar tamamen bir grup taraftarın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu hoş olmayan insanlık suçu. İnsanlık suçu işlenen suçların en büyüğü, en ayıbıdır. Bundan sonrası zaten yargının işi. Bu ayıbı işleyen, bu hakareti yapan kişilere zaten gerekli cezalar verilecektir. Çünkü ülke olarak bu konuda çok hassasız.”

‘Futbol ego tatmin edeceğimiz bir ortam değil!’

“Futbol platformu bir takım egolarımızı, bir takım komplekslerimizi, bir takım zayıflıklarımızı tatmin edeceğimiz bir ortam değil. Ülkenizde bir anlamda misafir olan oyuncunun eşine ve 4 yaşındaki çocuğuna ağıza alınmayacak hakaretler ediyorsunuz. Acaba o hakaretleri eden insanlar yaptıkları hakaretin onda birine kendileri maruz kalsa nasıl tepki gösterirler.”