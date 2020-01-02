Ahmet Ağaoğlu: Kulübe operasyon yapıldı! Bu karaktersizliktir…

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, BeINsport’a verdiği özel röportajda bordo-mavili takımın yeni teknik direktörünün Hüseyin Çimşir olduğunu açıkladı.

Trabzonspor’un sezonun geride kalanında Hüseyin Çimşir ile devam edeceğini ifade eden Ağaoğlu, Türkiye gündemine oturan Ünal Karaman ayrılığı ile ilgili birbirinden çarpıcı detaylar verdi.

İşte Ağaoğlu’nun yaptığı açıklamalardan satır başları:

“Ünal Karaman ile anlaştığımızda destekleyenler vardı ama bize ciddi eleştiriler de vardı. Trabzon kalibresinde bir takım çalıştırmadığı söyleniyordu. “Küme düşen takımdan geldi” deniyordu. İyi eleştiri yapacaksak hafızaları zorlayalım, eleştirileri hatırlayın. ‘Trabzonspor’da başkanlık görevi size bu kulübün gerçekleri ve menfaatleri doğrultusunda kulübü yönetmek için veriliyor. Bu sene lige parlak sonuçlarla başlamadık.”

‘MALATYASPOR MAÇINDAN SONRA İSTİFA KARARI ALMIŞTI’

“Galatasaray maçını takip eden süreçte bir Malatyaspor maçı oynadık. Sıkıntılı bir maçtı. Perde arkasını konuşacak değilim burada ama kulüp içersinde kalması gereken birtakım şeyleri kamuoyuna açıldı. Hoca Malatayspor maçından sonra da istifa kararı almıştı. ‘Hocam, sakin ol’ dedim. Pazartesiye kadar bekleyelim, sindirilecek maç değil ama sindirelim dedim. Olayla o zaman başladı. Hocaya karşı bir operasyon vardı. O zamanki adım riskliydi”

‘GALİBA TRANSFER YAPILMAYACAK BEN İSTİFA EDEYİM…’

“5-0’lık Malatya maçından sonra kulübün iki vefakar ve fedakar oyuncusu ile (Burak Yılmaz, Onur Recep Kıvrak) hocamız Ünal Karaman arasında kaldık, biz seçimimizi o dönemde hocamızdan yana yaptık. Transfer sezonuna gelince o dönem hocanın alınmasını istediği oyuncular vardı. Transfer yasağımız da vardı. Geçen sene bu zamanlar. 1461’den oyuncular kullanmaya çalıştık. O dönem hocanın yine futboldan sorumlu yönetici arkadaşımıza galiba transfer yapılmayacak ben istifa edeyim açıklaması var. Hocanın çok kırılgan bir yapısı var.”

‘SİZ KİM OLUYORSUNUZ!’

“Hoca AEK maçından sonra ‘transferleri ben yapmadım’ dedi. Ama bunların hepsinden senin haberin vardı, sadece ikisi hariç. Avdijaj ve Andusic. Trabzon’da şöyle bir gerçek var. Trabzon’da kendilerinin olmadığı ve kendileri yapamıyorsa şampiyon, şampiyon olsa dahi Trabzon, bundan hoşnut olmayacak bir kesim var. Bir yanda da başkanın 24 saat yanında olduğu hocaya karşı sürekli bir hocamızı yedirmeyiz diyen bir kesim var. Siz kim oluyorsunuz? Bunu anlamak mümkün değil.”

‘HOCAYI ELEŞTİRMEYİN BENİ ELEŞTİRİN DEDİM’

”Bütün transferlerden hocanın haberi var. Hoca ben bunları izlemedim dedi. Siz izlemediniz zaten teknik ekip izledi. Yönetim onayıyla da bu transferler yapıldı. Serzenişler daha o zaman başladı. Başarının paydaşı çoktur. Eğer kulüpte işler yolunda gitmezse bu takımda yapılan en ufak bir pas hatasının tek sorumlusu benimdir dedi Hoca. Ben de her başarısız sonuçtan sonra çıkıp takımı ve hocayı bu kadar eleştirmeyin beni eleştirin dedim”

‘ÜNAL HOCA BÜYÜKLERİNİN ETKİSİNDE KALIP…’

“Hoca büyüklerinin etkisinde kalıp beyanatlar verdi. Sivas maçının öncesi ya da sonrası, ‘Ayrılsam iyi olur falan demiş’ Arkadaşlar da ‘Neden hocam?’ diye tepki göstermiş. Biz de sıkıntılı süreçlerin olabileceğini biliyoruz zaten. Kaybettiğimiz maçlardan sonra hakeme yönelik eleştiriler yapmazken, buradaki eleştirilerin hedefi yönetimdi. Ne ben, ne yönetim kurulu üyeleri bu konuya ilişkin hocayla tek kelime konuşmuş değildi. Ünal hocanın serzenişleri transfer döneminde başladı.”

‘HERKES AYAĞINI YERE SAĞLAM BASACAK, BAŞKAN DAHİL DEMİŞ’

“Ben Ünal hocanın savaşçı ruhuna inanıyor ve güveniyordum. 10-12 teknik direktörle adımız geçiyordu ama hiçbiriyle görüşmedik. Kafamızda bir isim vardı, o da kamuoyunun malumudur. Diğer hiçbirine ne teklif gitti, ne görüşme yapıldı. Konyaspor maçından sonra ”gidip de gelmemek, gelip de görmemek” gibi soyunma odasında konuşmuş. Hoca, ben burada kalırsam ”herkes ayağını yere sağlam basacak, başkan da dahil” gibi açıklamalar yapmış. Hoca, Sosa ile konuşup ”Başkan böyle konuşmuş, ben ayrılacağım” demiş.

‘ENGEL OLABİLECEK HER ŞEYİ TEMİZLEDİK’

“Hoca ben ne söylediklerimi biliyorum, her şeyin farkındayım demiş, ben de taleplerinin karşılanacağını söyledim ve ayrılık gerçekleşti. Bir anda sosyal medyadan patlayan hareketlenme oldu. Bana ve Mehmet Yiğit Alp’in telefonlarına kadar tehdit ve hakaret mesajları geliyor. Hatta ve hatta eşimin telefonuna kadar tehdit mesajları atılıyor. Ben eşimin telefon numarasını 30 senede zor ezberledim. Biri demek ki o numarayı vermiş birilerine. Maaşları 6 ay ödenmeyen bir kulüpten maaşları ayın 1’inde değil önceki ayın 28’inde yatıran bir kulüp haline geldik. Biz hocamızın önünde engel olabilecek her şeyi temizledik. Hocamıza maaş sorunları olan bir takım da vermedik ki.”

‘OLAYLAR SİYASİ TARAFA ÇEKİLDİ’

“Yükleniriz, korkuturuz, kaçırırız diye düşünüyorlarsa çok yanlış insanlarla uğraşıyorlar. Biz nasıl bir görevin altına girdiğimizi biliyoruz. Biz Trabzonspor’a gönül vermiş insanlarız. Sosyal medyada 100 bin tane mesaj atılmış. Bana dün bir mesaj geldi. Eren Bülbül’ün ağabeyi ve annesinden. ‘Başkanım ne karar alırsanız arkanızdayız’ diyor. Bazen bir mesaj atarsınız, 100 bin mesajın yapamadığını yapar. Olaylar siyasi tarafa çekildi. Sayın Berat Albayrak’ın yaptığı bir şey var; Yeniden yapılandırma ve kulüplerin borçlanmasının önüne geçecek uygulamalar için çok büyük çaba sarf etti. Yanlış mı yaptı? Bu, Trabzonspor için yapılmış bir şey değil.”

‘KULÜBE BİR OPERASYON YAPILDI’

”O kadar karaktersiz bir insan mıyım 24 saat yanında olduğum bir hocayı ben devamlı kuyusunu kazacağım, yerine birini getireceğim. Bu karaktersizliktir. Ama biz o değiliz. Yolun ortasında hocasız kaldık. Trabzonspor’un hocası Hüseyin Çimşir’dir. Başka ne olabilir? Kulübe bir operasyon yapıldı, açık ve net! Hocasız kaldık. Göndermek gibi düşüncem yoktu, ben öyle karaktersiz bir adam mıyım? Kuyusunu kazdı dediler, bu karaktersizlik demektir, ben o değilim, net!”

‘ÇOK İYİ FİKİR DEDİ’

“Teknik direktörümüz Hüseyin Çimşir’in yanına yardımcı bir hoca gelebilir. Hatta bir yabancı… Başarılı olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ama taraftarlar, maçlar başlasın da ıslıkayalım diyen kesimi içerisinden arındırmalıdır. Yabancı yardımcı aklımda yok. Hüseyin hoca ile konuştum. ‘1-2 Türk, 1 de yabancı olsa ne dersin?’ dedim. ‘Başkan çok iyi fikir’ dedi. Dün akşam 5-6 gibi konuştuk bunu. İtalyan mı olur Fransız mı olur bakacağız.”

‘STURRIDGE’E TEKLİF VAR’

“Daniel Sturridge için sözlü teklif var ama devam etmek istiyoruz. Menajerinden geldi teklif, kulüp ismi vermedi. Önemli bir oyuncu, yeteri kadar verim alamadık. Form durumu olarak yerini doldurabilirsek gönderilecekler listesine koyabiliriz.”

‘YUSUF YAZICI BANA MORAL VERDİ’

“Yusuf Yazıcı’yı sakatlanınca moral vermek için aradım ama o bana moral verdi. ‘Arkadaşlara destek olmak için çapraz bağlarımı kopardım’ diye espri yaptı. ‘EURO 2020’ye yetişeceğim’ diyor.”