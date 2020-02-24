Ahmet Ağaoğlu’ndan Rıdvan Dilmen’e sert cevap: Emri olur!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ahmet Ağaoğlu, Sörloth’un performansını överken, Rıdvan Dilmen’in Norveçli golcü ile ilgili “Trabzonspor, bu gece 6 milyon Euro’yu bulsun. Sörloth’u hemen alsın” şeklindeki sözlerine yanıt verdi. Ahmet Ağaoğlu “TV’de bir arkadaş ‘Hemen Sörloth’un bonservisini alsınlar’ demiş. Emri olur, başka istekleri varsa ona göre hareket edelim” ifadelerini kullandı.

Sörloth’un iki yıl kiraladıklarını hatırlatan Ahmet Ağaoğlu “Sörloth’un sözleşmesi neden herkesin derdi oldu? Geldiği zaman yapılan eleştirileri hatırlıyoruz. Sörloth için seneye 31 Mayıs’ta ya da o tarihten biraz daha önce satın alma opsiyonunu kullanabilirim, bu hakkım var. Oyuncunun opsiyonu bizde… Ne yaptığını bilen bir kulübüz” dedi.

Beşiktaş derbisi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ahmet Ağaoğlu “Beşiktaş karşısında kötü bir oyun oynamadık. Bana göre Türkiye’nin en zor deplasmanı. Önemli eksiklerimiz vardı. Puan hesaplarını sezon sonu yaparız. Şu an doğru zaman değil. Önümüzde önemli maçlar var. Ekuban ile maça neden başlanmadığı gibi eleştiriler yapıldı. Ekuban’ın oynayıp oynayamayacağı dahi kesin değildi. 25-30 dakikalık bir oyun oynaması söz konusuydu. Böyle bir oyuncuyu 11’de başlatsanız, 30. dakikada da çıkartamazsınız” şeklinde konuştu.

Rıdvan Dilmen: Parasını hemen yatırsın, bonservisini alsın Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan ve berabere biten karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, bordo-mavili ekibin Sörloth`un bonservisini hemen alması gerektiğini söyledi. İlgili Haberi Oku

ABDÜLKADİR ÖMÜR VE NWAKAEME’NİN SAKATLIĞI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımdaki sakat futbolcuların son durumu hakkında ise “Bizim şu anda eksik olarak görünen Abdülkadir Ömür var. Yarını bir görelim, bu haftaki antrenman performansı belirleyici olacak. İnşallah Rizespor maçında kulübede olur diye düşünüyorum. Nwakaeme’nin durumu yarın ya da çarşamba günü belli olacak” bilgilerini verdi.