Ahmet Çalık, Adana’da anıldı

Yazan:
Alaturka Online
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Adana Demirspor – Yukatel Kayserispor maçının 6. dakikasında taraftarlar, hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık anısına sahaya karanfil attı.

Yayınlanma: 14:02 – 15 Ocak 2022 Güncellenme:

Ahmet Çalık, Adana’da anıldı

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Maçın 6. dakikasında mavi-lacivertli takımın taraftarları trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor’un oyuncusu Ahmet Çalık’ı unutmadı.

Taraftarlar, Çalık anısına sahaya karanfil attı.

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