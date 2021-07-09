Ahmet Davutoğlu AKP’nin kalesinde iktidara ateş püskürdü! ‘Bunlar ar namusu unuttu!’





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erzurum'da partililerle bir araya geldi. Davutoğlu'nun gündeminde iktidarın politikaları ve Sedat Peker'in iddiaları ile gündem olan Sezgin Baran Korkmaz vardı. Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Bugünlerde bir Tosuncuk diye birisi Türkiye'ye geri geldi değil mi? Peki bu Tosuncuk hangi iklimde oluştu. Onlarla kimler resim verdi, kimler vatan, millet edebiyatıyla o Tosuncuk'un para toplamasına yardım etti? Nasıl doğdu böyle daha yüzüne baktığınızda 'Şu adam yolda doğru dürüst yürüyemez' diyen birisi 2 milyarı aldı götürdü. Hangi iklimde doğdu bu? Öbür tarafta AK Parti Genel Merkezi'nde bir genç, 28 yaşında… O genç pudra diye kokain kokluyor ve lüks arabalara biniyor. Bu da memleket manzarası. Öbür tarafta bir Bitcoin sahtekarı, Thodex diye, 2 milyar dolarını götürdü milletin. Hadi bunlar tek tek kötü insanlar diyelim ama, bütün bu kötü insanların Türkiye'nin İçişleri Bakanı ile nasıl makamlarında nasıl resmi oluyor? 'SBK, DEMOKLES'İN KILICI GİBİ KULLANILACAK' Öbür tarafta Sezgin Baran Korkmaz… Buradan bir kez daha Ankara'ya sesleniyorum; Sezgin Baran Korkmaz ileride, Türkiye üzerinde Demokles'in kılıcı gibi kullanılacak biridir. Çünkü, Amerikan Hazinesi'ni dolandırıp kara para aklama ile Türkiye'yi kara para aklama üssü haline getirmiş bu adam. Hadi bu adam kötü ama bu adamın otelinde kimler kalmış kimler… Eski Başbakan mı istersiniz, bakanlar mı istersiniz, yargı mensupları mı istersiniz, o otelde lüks içinde kalırken hiç kimse bu adama 'Bu değirmenin suyu nereden geliyor?' diye sormamış. Çünkü bunlar değirmeni, değirmenin suyunu, kul hakkını unuttular. "BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

#ahmetdavutoğlu #receptayyiperdoğan #süleymansoylu #mhmetaydın #sezginbarankorkmaz #sedatpeker #gelecekpartisi #akp #siyaset #haber #politika #gündem