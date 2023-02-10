Ahmet Davutoğlu: Bunların hepsinin hesabını soracağız





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, deprem nedeniyle büyük yıkıma uğrayan Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da incelemelerde bulundu.

İlk olarak depremin vurduğu kentlerden olan Osmaniye’ye giden Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki Gelecek Partisi heyeti, burada İl Başkanı Mustafa Saygılı ve teşkilat mensupları tarafından karşılandı. Osmaniye’de afetzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Ahmet Davutoğlu, yıkımın yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunarak vatandaşların şikayet ve taleplerini dinledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin memleketi olan Osmaniye’de de konuşan Davutoğlu “Sayın Bahçeli Ankara’dan bir tek miting yapmak için çıkar ama böyle bir afet sonrası memleketine uğrama ihtiyacı hissetmemesi buradaki hemşerilerimizin gönlünde derin bir yara açmıştır” dedi.

Davutoğlu, daha sonra Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta yaptığı incelemelerin ardından bugün Adana’da geçti.

“BUNLARIN HEPSİNİN HESABINI SORACAĞIZ”

Davutoğlu, Adana’da sağlam bir binanın yanında yıkılan bir binayı göstererek kendisine dert yanan vatandaşlara, “Bunların hepsinin hesabını soracağız” dedi. Depremde yakınlarını kaybeden bir depremzede ise, “Bu kadar başıboşluk olmaz, bu binadan 4 cenaze çıkardık” ifadelerini kullandı.

“ÇOK KÖTÜ YAPI YAPILMIŞ”

Yıkılan binanın 8’inci katında dayısının olduğunu ve göçük altında hayatını kaybettiğini söyleyen bir kadın ise, bina inşaatında kullanılan malzemelerden dert yandı. Acılı kadın, “Biz çıkarırken baktık, adam gerçekten o kadar kötü bir yapı yapmış ki… İnce demirler, bildiğiniz arabanın üzerinde deniz kumu gibi şeyler vardı. O kadar kötü bir inşaat yapılmış ki” dedi.

Davutoğlu ise, “Belli zaten, bu kadar bina dururken o yıkılmışsa bir sebebi var” yanıtını verdi.

DAVUTOĞLU’NA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Deprem bölgesinde gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü duyan bir vatandaş ise, Ahmet Davutoğlu’na sarılarak gözyaşı döktü.

Adana’daki incelemelerini tamamlamasının ardından Davutoğlu, son durağı olan Mersin’e geçerek depremde enkaz altında kalıp sağ kurtulan ve daha sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Gelecek Partisi Hatay İl Başkanı Can Cankesen ile eşi Mukaddes Cankesen’i ziyaret etti. Davutoğlu ve beraberindeki parti heyeti Cankesen çiftine geçmiş olsun dileklerini iletti.