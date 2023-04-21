Ahmet Davutoğlu: Bütün engelleri aşacağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ramazan Bayramı’nı deprem bölgesinde geçirmeye karar verdiklerini söyledi. Davutoğlu, bayram namazını Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki Fatih Millet Camisi’nde kıldı, ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Herkesin bayramını kutlayan Davutoğlu, bu yıl bayramı hüzünle idrak ettiklerini söyledi.

“BU GÜNLER SINAV VE İMTİHAN GÜNÜ”

Davutoğlu, iki ay önce yaşanan büyük depremin hemen hemen her haneye, yüreğe bir ateş düşürdüğünü anlatarak, “Bayramımızı, asli ailelerimiz olan deprem bölgesinde geçirmeye karar verdik. Dün Gaziantep’e geldik. Bayram namazını Nurdağı’nda idrak ettik. Nurdağı’na deprem sonrasında ikinci gelişim. Deprem bölgesini defalarca gördük. Her seferinde buradaki insanlarımızın metanetini, sabrını, dirayetini görmekten onur duydum.” diye konuştu.

Büyük bir acı yaşandığının altını çizen Davutoğlu, “Bugünler, milletlerin sınav ve imtihan günüdür. Omuz omuza vereceğiz, bütün bu engelleri aşacağız. Bütün bu karşı karşıya kaldığımız zor zamanları hep beraber aşacağız.” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Davutoğlu, Hurşit Mezarlığı’nı ziyaret ederek depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı.