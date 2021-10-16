Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Van'da yaptığı konuşmadı ekonomideki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu "Dolar'ın yükselmesinin iki sebebi var" dedikten sonra canlı yayında açıkladı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ahmetdavutoğlu #dolar #ekonomi #siyaset #gelecekpartisi #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Ahmet Davutoğlu “Doların yükselmesinin iki sebebi var” dedi! Canlı yayında açıkladı!