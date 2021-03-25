Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Partisinin İl Başkanları toplantısında konuştu. Davutoğlu, AKP Kongresinde vatandaşlara dövizleri bozdurun çağrısı yapan AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan'a çok sert yanıt verdi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alındığı gece dövizdeki artıştan kimlerin zengin edildiğini soran Davutoğlu, "Bir açıklayın bakalım, kimler o gece zengin oldu? Kimler kârlarına kâr, rantlarına rant kattı?" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ahmetdavutoğlu #receptayyiperdoğan #gelecekpartisi #akp #akpkongresi #merkezbankası #dolar #dolarlarıbozdurun #erdoğan #davutoğlu #haber #gündem #siyaset #ahmetdavutoğlurdoğan
Anasayfa Alaturka Online Ahmet Davutoğlu Erdoğan’ı malvarlığı ile vurdu! AKP içindeki mücadeleyi deşifre etti!