Ahmet Davutoğlu ile karşılaşan Ümit Özdağ: Ahmet Bey gel ya

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyasi parti liderleri ve adaylar çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bugün seçim çalışmaları kapsamında Konya’daydı.

DAVUTOĞLU EL SALLAYARAK DEVAM ETTİ

Konya’nın Ereğli ilçesinde partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen iki lider, caddede karşılaştı. Davutoğlu’nu seçim otobüsünde gören Ümit Özdağ, “Gel Ahmet Bey ya” diye seslendi. Davutoğlu ise, seçim otobüsü içerisinden Ümit Özdağ’a el salladıktan sonra otobüs yoluna devam etti.

İKİLİ ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESMİŞTİ

Geçen sene Kasım ayında Ümit Özdağ, İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlama nedeniyle Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’na çağrı yapmış ve “Başbakanlık yaptın, 2015 yılında neler olduğunu çık anlat. Sen sustuğun için insanlar ölüyor” ifadelerini kullanmıştı.