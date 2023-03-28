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28 Mart 2023
AnasayfaAlaturka OnlineAhmet Davutoğlu Konya'da esti gürledi! "T.C. Cumhurbaşkanı'na kimse 'Aptal olma' diyemeyecek!"

Ahmet Davutoğlu Konya’da esti gürledi! “T.C. Cumhurbaşkanı’na kimse ‘Aptal olma’ diyemeyecek!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Ahmet Davutoğlu Konya’da esti gürledi! “T.C. Cumhurbaşkanı’na kimse ‘Aptal olma’ diyemeyecek!”

Alaturka Online
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